Miron Mitrea, la Realitatea PLUS: „Victor Ponta a fost demantelat”

Miron Mitrea: „Avem experienta unor televiziuni care au sustinut in mod repetat candidati la presedintie, dar care nu au castigat niciodata alegeri. (...) Victor Ponta este un tip care a fost demantelat. S-a vazut cine e Victor Ponta. Vedem ce procent are. El nu spera la 5%, avea sondaje in locale de 12-14%. Se batea cu USR-PLUS la acele scoruri. (...) S-a aratat cum i-a vandut incetul cu incetul pe toti. (...) Victor Ponta se va agata chiar daca nu intra PRO Romania in Parlament. Intra in AUR eventual.”