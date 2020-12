Miron Mitrea, la Realitatea PLUS: „Apare o majoritate unicat pentru viitorul guvern : PNL, USR-PLUS, PMP, UDMR”

Miron Mitrea: „Se aduna procentele celor care au intrat in parlament. Si se inmultesc cu ceea ce ramane pentru redistribuire. (...) Cel care e in frunte ia felia cea mai mare. In 2016, PSD a luat 37% direct si in total 47% la redistribuire. (...) Diferentele sunt in marja de eroare. Indiferent cum ne uitam, apare o majoritate unicat : PNL, USR-PLUS, PMP, UDMR. (...) Pentru a modifica Constitutia, ai nevoie de majoritate de 66,67%. (...). Nu exista PMP fara Basescu, el a tinut campania. (...) Avem un PNL cu experienta, avem un UDMR cu experienta. (...) E usor sa promiti lucruri cand nu ai butoanele in mana. (...) USR PLUS se va adapta dificil la compromisurile guvernarii. (...) Exista un clivaj in populatie in toate tarile lumii. Politicienii sunt cinici, luam puterea si apoi vedem ce facem cu ea. Suntem in momentul in care partidele de dreapta au un rezultat foarte bun.”