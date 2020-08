Miron Mitrea, despre Vasile Dîncu: Un tip extrem de abil, un păpușar

Miron Mitrea a făcut o scurtă descriere a personalității politice a lui Vasile Dîncu, cel care a revenit în forul superior de conducere al partidului PSD după cel mai recent congres.

"Vasile Dincu este un tip inteligent, un tip cu o disponibilitate mare la munca, are defecte, e un slab activist in teren, e un teoretician si strateg extrem de interesant, motiv pentru care l-au folosit toti. Un om de afaceri foarte bun. Pe el l-a adus Adrian Nastase de la Cluj la Bucuresti. A lucrat cu Ponta, cand Ponta a fost prim-ministru, a fost in Guvernul de tehnocrati. Un tip extrem de abil. I-a scris lui Dragnea tot programul politic.

Eu, cunoscandu-l, am sa spun o chestie care poate o sa-l supere: Ei au fost oamenii lui Dancu, nu el omul lor. E un tip extrem de abil, el i-a folosit. Este un back-up interesant, el a construit venirea lui in PSD, el nu e o papusa, el e un papusar, el i-a mutat pe toti.

Cu George Maior a recunoscut si el ca l-a cunoscut din copilarie, dar atentie, nu George Maior l-a facut pe el mare ci el a contribut.

Eu am zis papusar cu tonul de dispret ci de respect, e un tip inteligent care a reusit sa-i joace pe toti pe degete, are curaj, l-am vazut vorbind de un nou restart in partid. Nu stiu care a fost relatia lui cu Florian Coldea.

Vasile Dincu e un strateg, el construieste tot felul de strategii pentru diferite momente", a explicat Miron Mitrea in cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea PLUS.