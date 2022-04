"In raboiul din Ucraina, principalul vinovat e Rusia. Putin nu putea sa o faca singur, conducerea aparatului de stat este si ea vinovata... E clar ca nu e principalul vinovat.

Ma uit cu atentie si nu vad nicio pozitie politica prin care sa faca o propunere de incheiere a conflictului. Tot ceea ce cere (Zelenski - n.r.) este armanent. A primit si va mai primi. Principala datorie a Occidentului e sa ii dea o iesire lui Putin de a iesi din acest razboi.

Pozitia lui Zelenski nu va duce la incetarea raboiului. Politica este arta compromisului. Nu stiu ce trebuie sa faca Zelenski, dar nu vad din partea lui dorinta de a gasi un compromis. Atunci, sigur ca ceea ce spune, devine din ce in ce mai posibil.

Nu sunt de acord ca nu se ofera o solutie de iesit din impas. E clar ca Putin si-a facut planul gresit. A crezut ca a are armata mare, si nu are, a luat bataie pe toate fronturile. Cu cat isi va da seama ca nu are o solutie, cu atat va fi mai mare riscul de a folosi arma nucleara", a afirmat Mitrea, in emisiunea "Culisele Puterii", de la Realitatea PLUS.

Afirmatia sa vine sa comenteze declaratia facuta zilele acestea de directorul CIA, William Burns, care a avertizat că este posibil ca Rusia să recurgă la arme nucleare tactice în Ucraina. Acestei declarații i se adaugă o afirmație făcută chiar de președintele Zelenski, care a spus, la rândul său, într-un interviu pentru CNN: „Pregătiți-vă pentru un scenariu în care Putin ar putea utiliza arme nucleare tactice. Nu doar eu, întreaga lume, toate țările trebuie să fie îngrijorate”.