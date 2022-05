„Puțini au învățat din criza din 2010. Nu știu dacă va fi acum o criză mai mare sau mai mică. Ce am învățat atunci a fost că trebuie să facem credit doar pentru chestiile importante. Altfel, vom avea de suferit. Dobânda va merge odată cu inflația, iar aceasta este mare, nu chiar cea mai mare, căci până în 2004 am avut inflație din 2 cifre. Asta volatilizează veniturile. Nu am vești bune, cei care au credite, fraților, o sa aveți necazuri!.

Ce văd în ultima perioadă este creșterea numărului de bugetari. Suntem țara cu cei mai mulți angajați bugetari pe cap de locuitori și continuăm să facem angajări. Acum ne apropiem de 1,3 milioane de bugetari. Într-o singură lună s-au angajat 2.500 de bugetari. Toți cei care vin la guvernare se complac în situația asta. Efectele asupra populației pot fi mai dure față de criza din 2009. Atunci au fost afectați mai mult afaceriștii. Acum, cred că populația va fi foarte afectattă. Este prețul pentru înfrângerea Rusiei. Cu cât trece mai mult războiul, înțelege de ce a luat decizia Valdimir Putin. Țările din clubul NATO sprijină Ucraina, pentru că lumea este îngrijorată dacă Rusia câstigă, atunci rușii ar putea face acest lucru și altor state. Practic, ororile războiului nu s-au schimbat de acum 5-600 de ani, dar trebuie să explici, pentru că suntem în Secolul 21. Este un razboin pentru care noi plătim din buzunar. Prima datorie a guvernului este să nu aducă razboiul aici. Însă, nu va ști niciun guvern să facă în așa fel încât să nu fim afectați puternic de acest război. Deci, ne va fi mai rău pe viitor. Asta e. Rata la casă va crește, deci, românilor le va fi mai greu să o plătească”, a declarat Miron Mitrea în emisiunea „Culisele Puterii”.