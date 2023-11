"La NATO conduc boardul de inovare, care cuprinde structurile militare, intelligence, partea politică şi partea civilă, unde lucrăm cu industrii de la AI la Quantum şi biotehnologii, la partea de spaţiu, de cyber, tot ce înseamnă tehnologii cu dublă întrebuinţare. Cred că având aici un grup de oameni de excepţie şi cu multă experienţă, aş vrea să facem echipă şi mă ajutaţi să facem din România - 'innovation nation'. Este un domeniu care poate fi unit cu diaspora românească. Avem nevoie de toţi românii, toate româncele, indiferent unde s-ar afla, din Sydney până în Boston, din Frankfurt până la ICI, suntem o singură echipă şi trebuie să ne punem cu toţii la treabă", a spus Mircea Geoană, citat de Agerpres.



În contextul vizitei, directorul general al ICI Bucureşti, Adrian-Victor Vevera, i-a adresat oficialului NATO mulţumiri pentru participarea la primele două ediţii ale International Conference on Cyber Diplomacy, desfăşurate în 2022 şi 2023, extinzând invitaţia pentru următoarea ediţie de anul viitor, care va avea loc în aceeaşi săptămână cu a opta ediţie a Critical Infrastructure Protection Forum. Totodată, Adrian-Victor Vevera a descris atât proiectele de cercetare aflate în derulare, cât şi viitoarele direcţii de dezvoltare.

"Am încercat să ne axăm pe zonele care sunt mai aproape de viaţa de zi cu zi. Am păstrat zona de inovare şi cercetare fundamentală, având în continuare laboratoarele şi departamentele care lucrează în această arie. Însă, totodată, ne-am orientat către zona de noi tehnologii, zona de blockchain, folosirea acestuia ca parte de criptare în comunicaţii. Avem proiecte în zona de NFT-uri pe care am dezvoltat-o şi la nivel instituţional, având în dezvoltare NFT-uri cu utility. Mai mult decât atât, am aplicat cu succes pentru finanţare atât la nivel european, NATO, cât şi internaţional, dovadă a faptului că proiectele pe care le dezvoltăm au un impact pozitiv asupra societăţii, livrând rezultate durabile", a declarat directorul ICI Bucureşti.



Sursa citată a menţionat că această vizită demonstrează angajamentul pentru promovarea cercetării şi inovaţiei şi subliniază importanţa colaborării strânse dintre instituţii.



"ICI Bucureşti îşi continuă misiunea de a susţine excelenţa în cercetare şi inovare, pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere în România şi pentru o mai bună integrare în spaţiul european şi internaţional de cercetare", mai scrie în comunicat.

