"Poziţia NATO în ceea ce priveşte o zonă de excludere aeriană (no-fly zone - n.r.) este frustrantă. Din nefericire, trebuie să spun că, din cauza faptului că a fost decis să nu fie stabilită o zonă de excludere aeriană, mai mulţi civili vor fi ucişi în atacuri aeriene de către forţele ruse, mai mulţi copii vor fi ucişi, va curge mai mult sânge al cetăţenilor ucraineni. Continuăm apelul nostru către NATO să stabilească o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei", a arătat el, într-o conferinţă de presă online, pentru presa străină.

El a adăugat că Ucraina face apel la Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi la Naţiunile Unite să protejeze securitatea centralelor nucleare din Ucraina.

"Suntem pregătiţi să colaborăm cu ei, deoarece orice s-ar întâmpla la o centrală nucleară, cum s-a întâmplat la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, nu va fi doar problema Ucrainei sau a Europei, va fi un dezastru mondial", a punctat acesta.

În ceea ce priveşte zona de excludere aeriană, şeful diplomaţiei de la Kiev a vorbit de "încrederea NATO în ea însăşi".

"Există discuţia dacă această zonă de excludere aeriană va duce la escaladarea situaţiei sau dacă va aduce mai multă securitate pentru Ucraina. Răspunsul la această întrebare depinde de câtă încredere are NATO în ea însăşi. Dacă NATO crede că este îndeajuns de puternică pentru a stabili o zonă de excludere aeriană, sub presupunerea că Rusia nu va îndrăzni să facă o incursiune militară în timp ce aeronavele NATO monitorizează spaţiul aerian ucrainean, atunci trebuie să fie creată zona de excludere aeriană. Dacă NATO nu se simte încrezătoare şi crede că nu este îndeajuns de puternică să se confrunte cu Rusia în zona aeriană, asupra Ucrainei, atunci nu vor stabili o zonă de excludere aeriană asupra Ucrainei. Aşa vede poporul ucrainean lucrurile şi, cum am mai spus, decizia anunţată este frustrantă şi cred că NATO trebuie să se mai gândească la asta, pentru că, în final, vorbim de salvarea vieţilor unor fiinţe nevinovate care sunt ucise din aer", a arătat Kuleba.

***

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, după o reuniune a miniştrilor de Externe ai statelor membre, că Alianţa nu va impune o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei şi nici nu va trimite trupe în această ţară, dar a promis Kievului alte forme de sprijin şi i-a cerut preşedintelui rus Vladimir Putin să oprească imediat invazia în Ucraina, transmite Reuters.

''Acesta este războiul preşedintelui Putin, pe care el l-a ales, l-a planificat şi l-a declanşat împotriva unei ţări paşnice. Cerem preşedintelui Putin să oprească imediat acest război, să-şi retragă necondiţionat toate forţele şi să se angajeze acum într-o diplomaţie autentică'', a spus Stoltenberg la o conferinţă de presă după întâlnirea cu miniştrii de Externe ai statelor membre.

NATO a stabilit la această reuniune că nu se va implica în crearea unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei, cerută de Kiev. ''Înţelegem situaţia disperată, dar considerăm în acelaşi timp că, dacă facem aceasta (crearea unei zone de excludere aeriană - n.r.), vom ajunge la ceva care ar conduce la un război total în Europa, care ar implica mai multe ţări'', a explicat Stoltenberg.