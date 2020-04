Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, la „Legile puterii”: Lumea este foarte relaxată în Suceava. NU se respectă izolarea voluntară

„In acest moment vorbim despre un oras in carantina. (...) Lumea este foarte relaxată în Suceava. Oamenii nu sunt neaparat speriati.

Am avut astazi discutii si cu autoritatile locale, in care am solicitat sa se respecte acea izolare voluntara, care nu se respecta inca cum ar trebui sa se respecte în Suceava.

Am intalnit astazi, in jurul orei pranzului, nu numai pe acei oameni in varsta care trebuie sa isi faca necesarul sau utilitatile. Am intalnit si persoane de varste diferite , am intalnit persoane fara masca sau o masca tinută incorect.

Era o atitudine care trebuie corectata daca vrem intr-adevar sa asanam acel focar de la Suceava sau sa-l transformam in focare mici pe care sa le putem controla”, a declarat ministrul Tătaru.

„Din punctul meu de vedere, Suceava ar trebui sa fie regiunea sau orasul care ar trebui sa constientizeze cel mai strict situatia in care se afla”, a avertizat ministrul Sănătății Nelu Tătaru la „Legile puterii” de la Realitatea PLUS.