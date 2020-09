Ministrul Sănătății, întrebat când vom avea al doilea val al pandemiei: "Stați să terminăm primul val..."

Nelu Tataru a fost intrebat, luni seara, la un post TV, cand vom avea al doilea val al pandemiei de coronavirus si a raspuns: "Stati sa terminam valul 1. Noi avem cea de-a doua faza a primului val sau cea de-a doua cocoasa, suntem in acel platou pe care intentionam sa il mentinem pe aceste 2 saptamani, 10- 14 zile in care vedem efectul de la inceputul scolii, efect pe care trebuie sa il observam in randul copiilor, dar si in randul profesorilor. Respectarea regulilor ar trebui sa ne lase in acelasi platou, cu o crestere relativ mica de la o zi la alta".

Ministrul sustine ca respectarea "regulilor ramane cheia a tot ce va urma".