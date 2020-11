Ministrul Mediului ridică miza. „Amenzile pentru cei care ard deșeuri nu sunt suficiente. Confiscarea de bunuri a dat roade”

„Avem în sfârșit o colaborare extrem de bună cu primăria generală. Am stabilit primii pași pe care îi facem ca să ne asigurăm că bucureștenii traiesc într-un mediu curat. Am declarat război acestor focare de infecție care sunt depozitele ilegale de deșeuri. Din nefericire, anumiți cetățeni, sub ochii primarilor sau cetățenilor, aruncă astfel de deșeuri, le și inceneidază, iar atunci când vorbim de materiale periculoase, este pusă în pericol și siguranța cetățenilor. Primim sute de fotografii și videoclipuri, porimesc și pe whatsapp sesizări de la cetățeni. Nu doar în București avem astfel de probleme, ci și la Călăraș sau Dolj. Ne preocupă situația fiecărui județ.

Este nevoie de o reformă mai profundă pentru a stopa astfel de fapte. În cazul deșeurilor depozitate ilegal, amenzile au fost degeaba. Am dat amenzi de miliarde de lei, dar în lipsa recuperării lor, nu se întâmplă nimic. Trebuie să le deschidem dosare penale, pentru ca acești oameni să ajungă la închisoare. Confiscarea bunurilor care erau folosite la transportul de deșeuri a fost o măsură care a dat roade”, a declarat Mircea Fechet.