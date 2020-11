Ministrul Mediului - Mircea Fechet: ”Marile probleme de poluare din judeţul Bacău sunt urmare a marilor afaceri care au purtat marca PSD”

"La Carom Oneşti, după ce Corneliu Iacobov a trecut pe acolo, a rămas în urmă o companie devalizată şi mii de oameni pe drumuri. Firma a intrat în lichidare, a trecut pe la mai mulţi cumpărători, astăzi este în administrarea unei companii care are nişte obligaţii de mediu nerezolvate încă din 2012. La Carom Oneşti există şi acum bataluri cu reziduuri şi deşeuri petrochimice de la staţia de epurare Jevreni, care trebuiau ecologizate, în baza unui proiect elaborat în 2017, dar neaplicat niciodată. Am preluat această problemă, am demarat o corespondenţă cu noul administrator şi nu voi tolera nicio tragere de timp pentru îndeplinirea obligaţiilor de mediu", a declarat Mircea Fechet.

O altă afacere marca PSD, care influenţează de această dată băcăuanii, este halda de fosfogips de la fostul combinat Amurco. Aici, un alt personaj apropiat social-democraţilor: domnul Ioan Niculae, condamnat pentru corupţie în dosarul 'mită la PSD' şi care, cât timp a deţinut combinatul, a sfidat orice măsură de conformare. În acest moment, terenul de sub halda de fosfogips aparţine municipalităţii, dar obligaţiile de mediu revin, în continuare, SC Amurco SRL, societate care se află în procedură de lichidare şi căutăm o soluţie prin care această problemă să fie rezolvată", a spus ministrul Mediului, luni.