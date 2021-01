Ministrul Educației anunță o ordonanță de urgență în scopul recuperării materiei nepredate la școala online. Profesorii vor fi remunerați cu 100 de lei pe oră în acest proiect de 16 săptămâni

Acolo unde este cazul, vor exista chiar mai multe ore, daca profesorii, parintii si elevii ajung la o intelegere.

Sorin Cimpeanu, la un post de televiziune: "Pierderile structurale sau conjuncturale generate de predarea online sunt evidente si sunt mari. In acelasi timp, as adauga si faptul ca sunt foarte neuniforme, difera foarte mult de la o zona la alta, de la o scoala la alta si mai cu seama, de la un elev la altul, in functie de acea componenta de circumstanta, de accesul la echipamente si de accesul la internet, pentru ca avem si pierderile structurale, generate de predarea online in sine in raport cu predarea clasica. Predarea online, pe care noi am facut-o si acolo unde putea fi adaptata - si exista zone in care va trebui sa continuam - si acolo unde era mai putin adecvata si acolo unde nu era deloc adecvata. Am fost obligati sa apelam la predarea online peste tot. Am estimat un numar mediu de ore de pregatire remediala de cinci ore pe saptamana pentru aceia care au nevoie, pentru care cadre didactice vor decide ca pierderile se pot compensa prin cinci ore pe saptamana vreme de 16 saptamani, pentru ca atat dureaza programul pe care dorim sa-l initiem prin Ordonanta de Urgenta. 16 saptamani incepand din februarie pentru cei care revin la scoala si - o nuanta importanta - ce ai pierdut din cauza predarii online nu are rost sa incerci sa recuperezi tot prin predare online, e nevoie de prezenta fizica".