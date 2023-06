Patronul lanțului de restaurante din București atacat în stil mafiot de motocicliștii din banda rivala, Hell\"s Angels, are prima reacție pe pagina de socializare. Bărbatul s-a filmat în timp ce se afla la volan și a spus că se simte bine, dar cei care l-au atacat vor plăti pentru faptele lor. În paralel, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, a vorbit și unul dintre martorii atacului șocant. Polițiștii încă îi caută pe agresorii care l-ar fi înjunghiat pe patron, l-au lovit cu un ciocan și l-au impuscat. Specialiștii în combaterea criminalității organizate spun că, odată scăpate de sub control, asemenea bande de motocicliști se pot transforma foarte ușor într-o problemă de securitate națională.