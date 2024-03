"Comisia European a venit cu un set de reglementari mai clare în ceea ce priveste folosirea campanilor de marketing, de la măsuri foarte clare de etichetare a conținutului deepfake generat de inteligența artificială prin sisteme informatice, etichetarea clara a publicitatii politice si de ce nu fixarea unor echipe interne care sã filtreze foarte clar în raport cu aceste mari platforme de socializare si marketing modul in care un anumit continut poate să fie considerat nepotrivit din punct de vedere electoral.

Nu urmăreste nimeni sã interzică utilizarea unei anumite platforme, ci doar ne dorim niste reguli foarte transparente care sunt valabile pentru toate platformele intr-o formã în care sã nu se atingă dreptul la libera exprimare si dreptul fundamental al oamenilor de a discuta si de a-si exprima opiniile in spatiul public", a explicat ministrul Digitalizarii, la Euronews România.

"Tiktok este o platformă care are peste sapte milioane de utilizatori in România, la fel ca Facebook, Instagram sau Twitter. Fiecare om politic din tara asta are tot dreptul să se promoveze.

Nu putem să ingrădim dreptul lor de a comunica. Singura zonă care trebuie foarte clar explicata atunci când vorbim de campanii politice.

Un alt element care nu este incurajat si dorim să-l oprim este incurajarea neprezentärii la vot. E tot o măsură antidemocratica", a mai spus ministrul Digitalizării.

„Bineînțeles că TikTok trebuie reglementat și va fi reglementat. Congresul SUA a somat TikTok să își vândă operațiunile către o entitate locală. Lucrul acesta se va întâmpla dacă vor dori să mai opereze în SUA. Europa merge în aceeași direcție. Marile platforme Meta, Facebook și Google, X sunt în zona de reglementare. Pot să fiu foarte sigur că va veni rândul Tik Tok să fie reglementat. Singurul lucru pe care poți să îl faci TikTok dacă nu se ține de treabă este să îl închizi. Va fi reglementat sau închis”, este opinia lui Lucian Romașcanu.