Petre Daea anunță că primele măsuri din pachetul pregătit de Ministerul Agriculturii sunt depistarea exactă a zonelor calamitate și subvenția pentru motorină plus altele pentru fermieri.

Mai mult decât atât, Daea mai anunță și că solicită Comisiei Europene bani mai mulți pentru subvenții.

Reamintim că ministrul Agriculturii a anunțat, joi seara, la Realitatea PLUS, că fermierii care au culturi afectate de secetă vor putea beneficia de patru măsuri luate de Guvern pentru ei.

„Ce am putut face am făcut în 3 zile. Am văzut la fața locului care este situația. Am discutat cu fermierii pentru a vedea ce facem. Am trecut prin 10 județe unde seceta pedologică s-a cuibărit”, a spus Petre Daea, la Realitatea Plus.

„Soluții avem pentru suprafețele cu plante care sunt compromise. Am socotit necesar, după trecerea prin tarlalele țării, am elaborat un ordin comun împreună cu dl Bode, dând ocazia fermierilor să poată valorifica masa vegetativă lăsând 5% dovadă. Fermienrul este scutit de sancțiuni dacă are cultura distrusă. Sunt 4 instrumente de sprijin. Avem un program „de 3 ori subvenția” pentru fermieri”, a mai spus ministrul social-democrat al Agriculturii.