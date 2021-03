Încă din luna ianuarie, am comunicat constant informații legate de strategia noastră internă de vaccinare și criteriile de prioritizare a personalului, prioritate zero fiind seniorii și personalul militar ce desfășoară misiuni. Nu tolerez și nu voi tolera abateri de la regulile deja stabilite în Strategia Națională, curând voi prezenta rezultatele anchetei pe care deja am dispus-o la Focșani, unde au fost semnalate nereguli în procesul de vaccinare.