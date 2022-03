Întrebat dacă se va plafona prețul în perioada următoare, Adrian Chesnoiu a mai spus că „dacă se va ajunge in situatii critice, avem scenariile pregatite. Ele trebuie date gradual, nu sub impulsul emotiilor. Printr-o simpla reactie in lant am văzut ce s-a întâmplat la combustibili.

Astăzi, România nu are niciun risc in a-si asigura aprovizionarea cu alimente. (...) Sa speram ca nu suntem nevoiti sa intervenim. Daca va fi nevoie, vom interveni”.

Ministrul Agriculturii a explicat anterior, la Huneodara, că unele mesaje ce au apărut în unele magazine de limitare ale vânzării la ulei la cel mult 3 baxuri au fost date pentru a preveni specula.