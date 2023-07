Polonia, Ungaria, România, Bulgaria și Slovacia cer UE prelungirea restricţiilor privind importurile de cereale din Ucraina.

5 țări din UE cer prelungirea restricțiilor la exportul cerealelor din Ucraina - Anunțul ministrului Agriculturii, Florin Barbu

Miniştrii Agriculturii din România, Polonia, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia vor solicita Comisiei Europene prelungirea măsurilor preventive pentru o listă mai largă de produse provenite din Ucraina, cel puţin până la finalul acestui an, a anunţat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.



Acesta a participat miercuri, la Varşovia, la întâlnirea miniştrilor Agriculturii din Polonia, Bulgaria (online), Ungaria, România, Slovacia, reuniune la care a fost prezent şi premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki.

Măsurile, implementate pentru protejarea fermierilor locali, permit doar tranzitul cerealelor ucrainene prin ţările vecine cu Ucraina, importurile directe fiind restricţionate. Acordul privind restricţiile urmează să expire pe 15 septembrie.

Ucraina a cerut deja Uniunii Europene facilitarea exporturilor de cereale pe cale terestră şi rutieră, în contextul în care Rusia a suspendat Acordul privind transportul produselor agricole pe Marea Neagră.

Comisia Europeană a semnalat anterior că va reduce şi elimina treptat restricţiile “excepţionale şi temporare” care afectează statele membre din Europa de Est. De asemenea, după ce luni Rusia a pus punct unui acord internaţional privind coridorul din Marea Neagră, Bruxellesul a anunţat că nu va “precupeţi niciun efort” pentru a susţine o livrare stabilă a produselor agricole din Ucraina spre pieţele mondiale via aşa-numitele coridoare de solidaritate.

Tema principală a reuniunii de la Varșovia a vizat situaţia de pe pieţele agricole ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei şi măsurile posibile pentru a asigura reguli corecte pentru fermierii din statele membre UE şi ţările candidate. Astfel, participanţii au căutat o abordare comună pentru problemele cu care se confruntă fermierii din cadrul acestor state, ce va fi prezentată şi susţinută în următorul Consiliu AgriFish.

"Este evident pentru noi toţi că suntem uniţi în a sprijini pe mai departe Ucraina pentru a rezista în faţa războiului absurd declanşat de Rusia. Suntem parte a Uniunii Europene şi suntem hotărâţi să ajutăm în continuare Ucraina pentru tranzitarea producţiei către pieţele de desfacere. În acelaşi timp, suntem hotărâţi să-i sprijinim pe fermierii noştri să îşi valorifice corect producţia şi rezultatele muncii lor pentru a ne asigura tuturor securitatea alimentară. Fermierii români au fost puternic afectaţi de războiul din Ucraina, la fel cum au fost afectaţi şi fermierii din statele din apropierea conflictului. Vom merge în faţa Comisiei Europene cu o poziţie comună privind prelungirea măsurilor preventive pentru o listă mai largă de produse provenite din Ucraina, cel puţin până la finalul acestui an", a declarat Florin Barbu.

„Am semnat astăzi, la Varșovia, alături de miniștrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia o declarație comună prin care subliniem necesitatea menținerii interdicției importurilor pentru cerealele din Ucraina, cel puțin până la finalul acestui an.

De asemenea, poziția noastră comună este de a menține deschisă lista produselor pentru care importul să fie interzis, pentru a putea fi actualizată în funcție de evoluția situației din piață.

Vom merge în fața Comisiei Europene cu această poziție comună și am încredere că decizia va fi cea corectă pentru viitorul agriculturii românești, parte importantă a agriculturii europene. Continuăm să acordăm tot sprijinul Ucrainei prin asigurarea unor culoare de tranzit către alte state terțe.

În același timp, suntem hotărâți să-i sprijinim pe fermierii noștri să își valorifice corect producția și rezultatele muncii lor pentru a ne asigura tuturor securitatea alimentară.

Cetățenii europeni se confruntă deja cu efectele inflației și este datoria noastră de decidenți politici să luăm toate măsurile pentru a evita presiunea suplimentară pe cei care produc alimente deja la costuri greu de suportat”, a transmis ministrul Agriculturii, Florin Barbu

Declarația comună pentru prelungirea restricțiilor la transportul cerealelor din Ucraina, pentru a opri inflația





La finalul reuniunii de la Varşovia, oficialii au semnat o declaraţie comună privind necesitatea prelungirii măsurilor preventive ale UE asupra importurilor de grâu, porumb, rapiţă şi seminţe de floarea soarelui originare din Ucraina. De asemenea, prin această declaraţie, miniştrii au propus ca lista produselor care fac obiectul măsurilor preventive să rămână deschisă pentru a permite ca utilizarea acestora să răspundă eficient la probleme similare din alte sectoare decât cerealele şi seminţele oleaginoase.



"Cetăţenii europeni în momentul de faţă se confruntă deja cu efectele inflaţiei şi este datoria noastră de decidenţi politici să luăm toate măsurile pentru a evita presiunea suplimentară pe cei care produc alimente deja la costuri greu de suportat. Am încredere că împreună vom putea să susţinem punctul de vedere în faţa colegilor din celelalte state şi în faţa Comisiei Europene, iar decizia va fi cea corectă pentru viitorul agriculturii europene şi pentru securitatea alimentară a întregii Uniuni. Eu vă mulţumesc şi vreau să-i asigur pe toţi fermierii din Uniunea Europeană şi din Ucraina şi din Republica Moldova că suntem alături de ei şi împreună sunt sigur că vom rezolva toate problemele", a subliniat ministrul român al Agriculturii.



Miniştrii Agriculturii din cele cinci ţări arată, în poziţia comună, că măsurile preventive, care sunt în vigoare din luna mai a acestui an, au făcut posibilă reducerea presiunii asupra pieţelor locale, permiţând, în acelaşi timp, tranzitul mărfurilor ucrainene către pieţele sale tradiţionale din ţările non-UE.



Totodată, aceştia au precizat că, în cadrul Platformei Comune de Coordonare, se lucrează pentru îmbunătăţirea tranzitului prin ţările respective şi pentru căutarea de noi canale de transport prin UE.



"Această activitate se îndreaptă în direcţia corectă, cu toate acestea, încă nu a ajuns la o stare care să permită exportul fără probleme a unor cantităţi suplimentare de mărfuri ucrainene care cu siguranţă vor intra pe pieţele ţărilor noastre ca urmare a retragerii măsurilor preventive pe 15 Septembrie. În cazul nereînnoirii Iniţiativei privind exportul de cereale prin Marea Neagră, termenul actual va cauza cu siguranţă perturbări suplimentare ale pieţei în ţările noastre. Amploarea cantităţilor excedentare de cereale şi alte produse agricole de pe pieţele ţărilor noastre va fi cunoscută abia după recoltare, care nu va fi finalizată până pe 15 septembrie. Cu toate acestea, pe baza primelor estimări, putem anticipa volumul crescut al recoltei din acest an în unele state membre. În cazul în care măsura preventivă nu este extinsă, aceasta va avea un impact profund în statele membre din prima linie asupra preţurilor şi capacităţii de depozitare, care este esenţială pentru recoltarea cerealelor. Prin urmare, considerăm că măsurile preventive ar trebui prelungite cel puţin până la sfârşitul anului", se arată în Declarația comună.



Poziţia comună este semnată de Kiril Vatev, ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei din Bulgaria, Istvan Nagy, ministrul Agriculturii din Ungaria, Robert Telus, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Polonia, Florin - Ionuţ Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Jozef Bires, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al Slovaciei.

Restricții impuse de Bruxelles la exportul cerealelor din Ucraina la cererea mai multor țări din UE, inclusiv România



Comisia Europeană a adoptat, la începutul lunii mai, măsuri preventive excepţionale şi temporare privind importurile unui număr limitat de produse din Ucraina, sub garanţia excepţională a Regulamentului privind măsurile comerciale autonome.

Aceste măsuri sunt necesare având în vedere circumstanţele excepţionale ale blocajelor logistice grave cu care se confruntă cinci state membre ale Uniunii Europene, preciza, în data de 2 mai, Comisia Europeană. Măsurile vizează doar patru produse agricole - grâu, porumb, rapiţă şi seminţe de floarea soarelui - originare din Ucraina.

Măsurile adoptate urmăresc atenuarea blocajelor logistice care implică aceste produse în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia.

Măsurile au fost în vigoare, iniţial până la 5 iunie 2023, însă Comisia Europeană a prelungit restricţiile până pe data 15 septembrie acest an.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, declanşată în 24 februarie 2022, trei sferturi din producţia de cereale a Ucrainei era exportată spre Europa, China şi Africa, iar marea majoritate a exporturilor se realiza prin intermediul porturilor de la Marea Neagră.

În prezent, aproximativ 60% din exporturile de cereale ale Ucrainei se derulează prin intermediul coridoarelor de solidaritate puse la punct de UE. Însă majorarea exporturilor de cereale ucrainene ieftine pe cale terestră supune fermierii din mai multe țări UE la presiuni și pierderi uriașe.