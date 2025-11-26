În prima licitaţie, Ministerul Finanţelor a redeschis o emisiune de obligaţiuni de stat tip benchmark cu scadenţa în 2033, împrumutând suma de 500 milioane lei la o dobândă anuală de 6,92%.

Cererea totală a depăşit 1,2 miliarde lei, în condiţiile în care au participat şapte dealeri primari, printre care bănci care au oferit atât în nume propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

A doua licitaţie a vizat o emisiune de certificate de trezorerie cu discount, scadentă în 2026, de unde Ministerul a atras aproape 500 milioane lei, la o dobândă anuală de 6,14%.

Cererea totală pentru această emisiune a fost chiar mai mare, atingând 1,4 miliarde lei, iar din suma adjudecată băncile au oferit 400 milioane lei în nume propriu, restul fiind oferte necompetitive, conform Agerpres.

Aceste împrumuturi reflectă efortul continuu al statului român de a asigura finanţarea nevoilor sale de buget într-un mediu financiar complicat, cu dobânzi în creştere, semnalând totodată presiunile asupra costurilor de finanţare a datoriei publice.

Participarea activă a băncilor indică interesul pentru titlurile de stat, însă costurile ridicate al doilea an consecutiv ridică semne de întrebare privind stabilitatea fiscală pe termen mediu.