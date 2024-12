Mini-ghid al tipurilor de deck pentru terase (P)

Achiziționarea unui deck pentru terasă este un proces incitant, poate și dificil uneori, dar cu siguranță va aduce o nouă dimensiune spațiului tău exterior.

Este ușor să devii confuz în alegerea unui deck dacă avem în vedere multitudinea de variante, dar și opiniile unor “specialiști” care mai mult încurcă decât descurcă.

Sunt mai multe aspecte de care trebuie să ții cont în alegerea pardoselii de exterior pentru terasa ta și de aceea considerăm că acest material este binevenit. Nu spunem că le știm pe toate, dar cu siguranță la Deckexpert avem multe cunoștințe, mai ales practice, pe care le-am acumulat începând cu anul 2002.

Găsești multe pe internet, însă ne dorim ca prin acest mini-ghid să îți oferim informație utilă aplicată în condițiile de piață, dar și climatice din România.

Dar să începem...

TIPURI DE DECK PENTRU TERASĂ

Deck pentru terase din lemn impregnat

Este cea mai economică variantă de deck și este fabricată în general din pin care este tratat într-o autoclavă cu anumite substanțe chimice care îl protejează de diverse atacuri ale insectelor și îi conferă o mai bună rezistență în timp.

Lamelele astfel impregnate capătă o culoare brună sau verzuie în funcție de substanțele folosite în proces.

Durata medie de viață a unui astfel de deck (în condițiile unui montaj corect și a respectării unui plan de mentenanță) poate ajunge la 8-10 ani.

Deck pentru terase din lemn termotratat

Cea mai des întâlnită variantă de deck din lemn termotratat este cel din pin termotratat.

Termotratarea este un proces care nu presupune utilizarea unor substanțe chimice, ci doar supunerea lemnului la temperaturi foarte ridicate (de până la 220°C) și la abur.

În urma acestui proces care are loc în niște cuptoare speciale se obțin lamele de lemn foarte stabile dimensional (cu coeficienți de contragere și dilatare foarte reduși) de culoare cafenie asemănătoare unor esențe exotice.

De reținut că prin termotratare lemnul nu devine mai dur așa cum eronat este prezentat în anumite discuții.

Deck-ul din pin termotratat se comportă foarte bine în spații cu trafic moderat, unde nu este supus la lovituri sau șocuri mecanice.

O altă variantă de lemn termotratat folosit pentru pardoseli este frasinul.

Frasinul termotratat are o duritate semnificativ mai mare decât a pinului termotratat, nu are noduri (față de pin ale cărui caracteristici definitorii sunt tocmai nodurile), fibra și culoarea sunt mult mai omogene, mai pline, iar amenajările cu acest material au un aer exclusivist și exotic.

Durata medie de viață a unui deck din lemn termotratat variază între 10 și 20 de ani, în funcție de specia de lemn și de condițiile de exploatare.

Deck terase din lemn tropical

Deck -ul pentru terasă din esențe tropicale rămâne din punctul nostru de vedere cea mai bună variantă de pardoseli pentru exterior.

Caracteristicile fizice și mecanice îl fac practic indestructibil, tonurile și culorile sunt de-a dreptul fabuloase, iar durata de viață poate depăși 50 de ani în unele cazuri.

Cele mai apreciate esențe de lemn pentru pardoseli deck sunt cele din America de Sud și Asia de SE. Dintre acestea se remarcă lemnul de Ipe sau arborele de fier așa cum mai este denumit, iar esplanadele pietonale din Coney Island (New York), Miami sau Atlantic City sau pontoanele de acostare din Barcelona stau mărturie.

Chiar dacă începând cu noiembrie 2024 lemnul de ipe, alături de cel de cumaru au fost introduse pe lista de specii protejate, există și alte variante de deck din lemn tropical cu caracteristici asemănătoare în materie de durabilitate și estetică – massaranduba, garapa, tatajuba, itauba, jatoba, timborana etc.

Deck WPC pentru terase (lemn compozit)

Pardoselile decking din WPC (Wood Plastic Composite) sunt o soluție modernă și versatilă pentru terase, piscine, grădini și alte spații exterioare. Acestea combină aspectul natural al lemnului cu durabilitatea materialelor compozite, oferind o alternativă practică și estetică la pardoselile din lemn tradițional.

Dacă dorești mai multe detalii despre modelele și culorile disponibile, dar și despre aspecte tehnice legate de montaj, echipa Deckexpert îți stă la dispoziție!

