Val de anchete deschise, mii de semne de întrebare fără niciun răspuns și doi copii orfani. Asta a rămas în urma morții militarului Ionuț Toncu. La aproape trei luni de la decesul tânărului în vârstă de 35 de ani, familia acuză: neglijența doctorilor de pe ambulanță a provocat tragedia.

Medicii nu ar fi intervenit în momentul în care au ajuns pentru că militarul făcuse pe el și era murdar.

"N-a fost ajutat, a durat cinci minute sa il spalam, schimbam, facuse treaba mare pe el, nu au vrut sa il ia asa", mărturisește tatăl militarului.

"Nu s-a facut nicio manevra sub nicio forma, decat s-a spalat acest baiat. A fost bagat intr-un dus de un metru, el avea un metru 80, a fost sustinut de catre parinti sa fie spalat, a iesit din baie au rugat cei de la salavare sa fie sters, sa aiba haine curate. Cand a iesit din casa in locul in care a facut pe el au cerut sa fie curatat sa nu puna piciorul", mărturisește și avocata familiei.

Avocata familiei susține că în cazul în care s-ar fi intervenit la timp și ar fi făcut un EKG ar fi descoperit că militarul suferise un infarct în urmă cu trei zile. Așa s-a pierdut timp cum s-a întâmplat în decembrie 2020 când soția militarului a murit imediat după nașterea celui de-al doilea copil.

Imediat după moartea tânărului și conducerea serviciului de ambulanță din Caracal a deschis o anchetă internă.

Cei doi copii sunt crescuți acum de familia militarului.