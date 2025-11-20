Marius Isăilă voia să facă afaceri cu Ionuț Moșteanu și să încheie contracte bănoase cu companiile de stat, potrivit procurorilor DNA.

Avocatul fostului senator PSD susține că acele stenograme au fost trunchiate, iar cel care ar fi pretins suma de 1 milion de euro este chiar colegul de partid al lui Ionuț Moșteanu, și anume Ovidiu Berceanu.

În paralel, procurorii DNA nu ar fi avut cum să pună toate acele stenograme în dosar și că fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, s-ar fi întâlnit în repetate rânduri cu Isăilă, iar mai mult decât atât, Isăilă i-ar fi cerut să vorbească în șoaptă la întrevederi și să își instaleze o aplicație neinterceptabilă prin care să comunice.