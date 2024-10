Este atât de taina, că te ia râsul, în mijlocul Bucureștiului. Întâlnirea a avut loc o pornire foarte simpatică, ca să zic așa, dl. Hrebenciu m-a sunat si m-a întrebat dacă am timp de șah. Joc cu el șah de 25 de ani. M-a sunat și m-a întrebat <Ai timp de un șah?>>. I-am zis că n-am timp de șah, dar o jumătate de oră pentru o ciorbă am. <<Daca vrei să mănânci o ciorbă împreună, cu drag. Am fost și am mâncat o ciorbă.

Am și râs cu dl. Hrebenciuc (după apariția pozelor de la o presupusă întâlnire de taină - N.R:.), am vorbit azi cu el la telefon și i-am zis <<Vă rog frumos, data viitoare când ne mai întâlnim să jucăm un șah, să punem o poză pe Facebook, să nu se mai chinuie nu știu care dracu să facă poze de prin tufișuri.

Și poza era făcută în august, vă dai seama ce context, dl. Ciolacu nici nu știa dacă va candid", a declarat Mihai Tudose.

TUDOSE: CERCUL BOCITOARELOR ÎȘI LEGENDEAZĂ DEJA EȘECUL

Șeful Consiliului Național al PSD a mai opinat că în spatele acestor așa-zise dezvăluiri despre scenarii subterane s-ar afla adversarii politici care încarcă să pregătească terenul pentru un eșec. Domnul Becali a făcut o afirmație în legătură cu o discuție pe care a avut-o cu dl. Hrebenciuc, iar acesta i-a spus <<Băi, susține-l tare pe Simion, că are șanse să ajungă în turul 2>>, ori aste se vede din orice sondaj". Apoi a sărit corul bocitoarelor care începe deja să-și legendeze eșecul.

Toți, toate partidele au datorii pecuniare și materiale la cei care-i ajută. Unii îi mprumută c bani, legal, bine-nțeles, alții cu ce au nevoie în campanie. Au datorii, unii îi împrumută cu bani. E greu să-i spun acestui tip de sponsor <<Știi, tu ai mizat tot pe mine și eu am luat 8%!>>. ȘI atunci trebuie să împachetezi totul într-o poveste, că au venit marțienii, că fiara PSD care face și drege," a explicat Mihai Tudose apariția scenariului unui colaborări între PSD și AUR. Explicațiile șefului Consiliului Național al PSD vin în contextul în care George Becali a declarat, în urmă cu două zile, tot în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, că Viorel Hrebenciuc l-ar fi sunat pentru a-i propune ca PSD să-l sprijine pe George Simion să ajungă în finala prezidențială, alături de Marcel Ciolacu.

