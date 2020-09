Mihai Daneș, candidat pentru primăria Sectorului 6: Un independent are puterea de a se lupta de la egal la egal cu partidele politice

„În această campanie ați văzut că un independent are puterea de a se lupta de la egal la egal cu partidele politice. (...) Când am fondat USR, împreună cu Nicușor Dan, am spus că vrem „o altfel de politică", fără nepotisme, fără privilegii, cu respectarea strictă a principiilor care au stat la baza formarea USR. (...) Consider că pot schimba administrația Sectorului 6. Fără compromisuri, fără USL sau alte alianțe nefirești, fără nicio deviere de la principiile noastre. Vă aștept pe 27 septembrie la vot. Adevărații USR-iști nu se abat de la principii! Adevărații USR-iști votează Daneș!”, a scris acesta pe contul său de Facebook.

După ce a demisionat din USR, fostul consilier Mihai Daneș a anunțat că va candida din nou pentru Sectorul 6. El a pierdut la mică distanță fotoliul de primar al sectorului în 2016, când a candidat din partea USR, împotriva actualului primar PSD Gabriel Mutu.