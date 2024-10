„Trafic îngreunat pe DN 28, Bălțați, județul Iași. Un microbuz s-a răsturnat în afara părții carosabile. Circulați cu atenție!”, a transmis DRDP Iaşi.

În accident au fost implicate un autoturism si un microbuz.

În urma impactului, microbuzul înmatriculat in județul Botoșani s-a răsturnat in afara carosabilului. Coliziunea s-a produs după ce un preot, aflat la volanul unei mașini de Covasna ar fi adormit la volan si a intrat pe contrasens in microbuz, potrivit TeleM.ro

Polițiștii efectuează cercetările pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.