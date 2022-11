„Microbuz ieşit în afara părţii carosabile pe raza localităţii Iaslovăţ. Intervin pompierii militari ai Detaşamentului Rădăuţi cu o ambulanţă SMURD B2, cu sprijinul a două echipaje SAJ”, a transmis, joi, ISU Suceava.

Sursa citată a precizat că şase persoane sunt evaluate de către echipajele medicale şi paramedicale.

„Toate persoanele sunt conştiente şi cooperante”, a mai transmisn sursa citată, care a precizat că la faţa locului s-a deplasat şi o autospecială de stingere de la SVSU Iaslovăţ.

Un alt accident s-a produs joi, pe un drum europen din județul Vrancea. Nouă persoane care se aflau într-un microbuz și un autoturism au fost rănite după ce cele două autovehicule s-au ciocnit violent.

Prin intermediul serviciului de urgență 112 polițiștii au aflat că la intersecția cu comuna Cotești a avut loc un accident rutier între un autoturism și un microbuz care transporta aproximativ 20 de persoane.

IPJ Vrancea, 10.11.2022, ora 8.06 In aceasta dimineața, in jurul orei 07.15, am fost sesizati prin Apel 112 cu privire la faptul ca la intersecția cu comuna Cotești, pe DN 2 E 85, a avut loc un accident rutier între un autoturism și un microbuz care transporta aproximativ 20 de persoane.

A rezultat rănirea ușoară a șapte persoane din microbuz și a altor doua persoane din autoturismul in cauza.