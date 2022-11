Accidentul a avut loc joi dimineață, pe DN2/E85. Prin intermediul serviciului de urgență 112 polițiștii au aflat că la intersecția cu comuna Cotești a avut loc un accident rutier între un autoturism și un microbuz care transporta aproximativ 20 de persoane.

IPJ Vrancea, 10.11.2022,ora 8.06 In aceasta dimineața, in jurul orei 07.15, am fost sesizati prin Apel 112 cu privire la faptul ca la intersecția cu comuna Cotești, pe DN 2 E 85, a avut loc un accident rutier între un autoturism și un microbuz care transporta aproximativ 20 de persoane.

A rezultat rănirea ușoară a șapte persoane din microbuz și a altor doua persoane din autoturismul in cauza.



In prezent, traficul se desfășoară in condiții normale.