În zonele indicate se va semnala ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

A avertizare similară este valabilă, până la ora 12:00, în zonele joase ale județelor Bacău, Galaţi, Neamţ, Vrancea și Vaslui. Se vor semnala, local, ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m și care, în funcție de condițiile locale, va favoriza formarea ghețușului