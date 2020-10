Mesaj important pentru români: Florin Cîțu a anunțat că nu are în vedere o majorare a taxelor în acest an şi nici în anul următor VIDEO

Într-o postare video pe pagina de Facebook, Florin Cîțu spune că există soluţii de finanţare a cheltuielilor care sunt necesare în această perioadă astfel încât să nu fie necesară majorarea taxelor pentru populație sau firme.

“Nu creştem taxele. Am spus: nu vom creşte taxele în această perioadă şi nici în viitor. Nu este un moment pentru a creşte taxele. Noi credem într-o economie liberală, cu impozite mici, puţine, dar pe care le plăteşte toată lumea. Trebuie să aveţi încredere! Din poziţia de ministru al Finanţelor vă spun că nu vor creşte taxele nici până la finalul acestui an, nici anul următor. Avem deja soluţii de finanţare pentru acest an şi sunt pregătite soluţii de finanţare pentru anul viitor pentru a finanţa toate cheltuielile de care avem nevoie în această perioadă dificilă”, a anunţat Cîţu, într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook.