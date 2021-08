Vizita lui Merkel vine pe fondul tensiunilor între Ucraina şi alte ţări vecine cu Belarus şi al intenţiei Germaniei de a duce la capăt proiectul de gazoduct Nord Stream 2.

Angela Merkel urmează să efectueze o vizită la Moscova vineri, 20 august, iar apoi se va deplasa la Kiev - duminică, 22 august.

"Vom oferi detalii despre programul său la începutul săptămânii viitoare", a anunțat purtătorul de cuvânt alcancelarului german.

Despre discuțiile proiectului gazoductului, Merkel a declarat că au rămas mai multe aspecte nerezolvate.

SUA şi Germania au ajuns la un acord în iulie privind realizarea acestui proiect energetic, după ce Washingtonul a încetat să mai protesteze faţă de construcţia gazoductului, în schimbul garanţiilor că Berlinul va ajuta Ucraina ca această conductă să nu-i pună în pericol securitatea energetică, scrie Agerpres.

Gazoductul Nord Stream 2 va crea o nouă legătură energetică directă între Rusia şi Germania, prin Marea Baltică. Se așteaptă ca lucrările să fie finalizate în aest an. Cele 11 miliarde de dolari, investite în gazoduct, au venit jumătate de la Gazprom şi jumătate de la cinci companii europene (OMV, Wintershall, Engie, Uniper şi Shell). Nord Stream 2 va permite dublarea capacităţii de transport a Nord Stream 1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale ruseşti va ajunge direct în Germania via Marea Baltică, fără a mai trece prin Ucraina.