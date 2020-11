Medicul Ion Ștefan, la „România în realitate”, despre tragedia din Neamț: Posibilele greșeli de la ATI care au dus la incendiul violent

„Îmi exprim deplina empatie și compasiune pentru toți cei care au pierit la Piatra Neamț. E tragic și regretabil. Iată că avem o ciclicitate tragică, aproape la 5 ani se întâmplă astfel de evenimente, sper să trecem peste ele cu bine, să învățăm ce avem de invatat. Sigur ca, metaforic, dl ministru al Sănătății a spus că suntem cu toții vinovați... desigur, culpabilitatea trebuie să fie pe persoană fizica si cineva trebuie să-și asume vina, ori cu nume si prenume, ori instituționalizat”, a declarat medicul Ion Ștefan, în emisiunea „România în realitate”, difuzată luni de site-ul Realitatea.net.

Ce a fost greșit în secția ATI de la Spitalul din Piatra Neamț? Se putea preveni tragedia?

Medicul Ion Ștefan, șeful secției de Boli infecțioase Spitalul Militar din București, a explicat cum trebuie să fie organizată o secție de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) pentru a preveni orice incident, de exemplu, un incendiu, cum a fost cel de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, de sâmbătă seara.

„Patul de Terapie Intensivă este, dacă vreți, ca o mașină de lux, costul e ca la o masina de lux, ajunge cam la 60.000 de euro. Trebuie sa aiba un motor, pentru a se ridica, inclina, cobori, masaj cardiac, trebuie sa fie multifragmentat, sa aiba dotari, precum acel injectomat sau pompe pentru administrarea substantelor perfuzabile, monitorul pentru monitorizarea funcțiilor cardiovasculare și respiratorii, ventilatoare mecanice”, a spus medicul Ion Ștefan.

Ca să nu existe întreruperi ale transmiterii oxigenului la pacienții intubați, „pentru secțiile dotate cu sisteme de oxigenoterapie, este obligatoriu ca sistemul electric comun, pentru iluminat sau incalzit, zona internarilor de zi, trebuie sa fie separat de sistemul electric care gestioneaza ATI sau administrarea oxigenoterapiei, si trebuie sa existe generatoare electrice daca intervine un astfel de eveniment, e o conditie sine qua non pentru funcționarea unor astfel de sectii. (...)

Când înființezi o astfel de secție trebuie să ai un studiu de fezabilitate. În total, un pat de ATI are minimum 12 prize, de exemplu.

Prizele pentru oxigen sau aer comprimat, sau vaccum care intra in dotarea patului de ATI trebuie sa aiba impământare, să fie la o anumita inaltime, sa aiba culori diferite sa nu se confunde, să fie la distanta de monitor și de celelalte dispozitive electrice”, a explicat șeful secției de Boli Infecțioase la Spitalul Militar din București.

De asemenea, „paturile de ATI trebuie sa fie dotate cu personal calificat, care trebuie sa aibă o pregătire aparte pentru manevrarea întregii aparaturi, trebuie să fie pregatite cu training specific. (...) Dacă încercam altfel de proceduri care țin de altă specialitate, încălcăm procedurile specifice... (...) Un medic într-o secție ATI trebuie să se ocupe de maximum 4 pacienți”, a mai precizat Ion Ștefan.

O posibilă cauză a incendiului din secția ATI de la Spitalul Județean din Piatra Neamț

„Probabil că a fost un scurtcircuit de la injectomat (...), e de așteptat ca atmosfera in astfel de rezerve sa fie imbogatita in oxigen, de aceea sunt alte reguli care nu permit aprinderea unei lumânări in astfel de rezerve, sigur, e creștinească, dar nu trebuie să se producă nicio flacără în astfel de rezerve”, este de părere medicul Ion Ștefan.

Ce avem de învățat din tragedia de la Piatra Neamț

„Astăzi ar trebui ca toate secțiile să aibă sisteme automate de stingere a incendiilor, pe lângă extinctoare, ca, de exemplu, senzori. Nu trebuie sa precupețim bani pentru dotare, că medicina nu trebuie sa fie o Cenușăreasă”, a mai avertizat Ion Ștefan.

„Dl presedinte spunea ca e nevoie de o reforma profundă în sănătate, dl ministru Tătaru că e nevoie să depolitizam managementul sistemului de sănătate. Cred că sunt două intenții lăudabile și realizabile, cu siguranță că pentru asta trebuie sa repudiem diletantismul, și însănătoșirea societății românești ține de însănătoșirea sistemului în toate domeniile, nu numai în cel medical”, a mai spus medicul Ion Ștefan, invitat în emisiunea „România în realitate”, de luni, difuzată de site-ul Realitatea.net.