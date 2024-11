„Cazul unui copil de 16 ani cu patologie complexa (diferite boli), se prezinta la UPU. Eşti solicitat la consult şi il efectuezi imediat. Constaţi că acesta este insuficient investigat şi soliciţi un tomograf. Se pune diagnosticul unei afecţiuni ce necesită intervenţie chirurgicală (...). Copilul are stare stabilă, merge singur la pat, este stabil cardiac şi respirator, nu îi este pusă viaţa în pericol. Copil fiind, la 16 ani, se încadrează în specialitatea de chirurgie infantilă. Soliciţi transferul la Craiova, cel mai apropiat spital cu medici de chirurgie infantilă de gardă. Spitalul ia legătura şi SE APROBĂ transferul. Acum încep problemele: NU ESTE AMBULANŢĂ CU MEDIC LA TÂRGU JIU. Aflăm că vine de la Craiova echipaj corespunzător. Nu mai avem medici de chirurgie infantilă pentru a se ocupa de aceste cazuri din Târgu Jiu, nu avem medic de neurochirurgie pentru urgenţe, nu avem medic de chirurgie plastică, nu avem medic cardiolog (nici medic de cardiologie infantilă) de gardă, nu avem medic de chirurgie toracică, toţi cei enumeraţi mai sus fiind necesari în urgenţă (ce facem fara ei in cazul unui accident?),iar lista cu „nu avem” devine îngrijorător de lungă", scrie medicul pe pagina sa de Facebook.



El a prezentat, ulterior, filmul evenimentelor care au dus la finalul tragic pe care îl știm cu toții, subliniind câteva momente cheie din parcursul pacientului: transferul la Craiova care a întârziat peste trei ore, fapt ce a dus la complicaţii datorate „unei patologii mai complexe (alte boli pe care copilul le are)”.



„Soseşte ambulanta de la Craiova, dar este prea tarziu. Copilul este netransportabil şi în curând decedează. Ca medic, cu ani de experienţă, cu mii de cazuri ajung in situatia să mă întreb : să il operez, depăşindu-mi competenţa, riscând să evolueze nefavorabil, să fiu acuzat că l-am operat nefiind de specialitate şi că nu l-am trimis la Spital cu medici de chirurgie infantilă? Să solicit transferul pacientului către Spitalul cu medici de chirurgie infantilă sperând să-i cresc şansele la viaţă? Am ales a doua variantă. Ca medic cu ani de experienţă, cu ani în care m-am dedicat complet meseriei mă intreb: mie mi se datorează situaţia Serviciului de Ambulanţă Gorj? Mie mi sedatorează lipsa cadrelor medicale de specialitate din acest spital? Mă intreb, după ani de experienţă şi mii de cazuri, mie mi se datorează această lungă listă cu „nu avem?", se întreabă medicul pe Fcebook.

Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit, marţi, la câteva ore după ce a fost dus la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu, reprezentanţii unităţii medicale anunţând Poliţia. Surse judiciare spun că băiatul suferea de o boală rară şi nu simţea durerea.

Poliţiştii fac verificări pentru stabilirea împrejurărilor decesului tânărului.