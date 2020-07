Medicul Alexandru Rafila vine cu explicații! Motivul pentru care a refuzat să candideze la Primăria Capitalei

„Domnule, eu, ca medic, cred că nu ar trebui să se organizeze alegerile. Nu pot să particip la un proiect politic când nu cred că trebuie organizate alegerile”, i-a spus Alexandru Rafila lui Victor Ponta, potrivit liderului ProRomânia.

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, una dintre figurile emblematice din perioada pandemiei de Covid-19, face, medicul Alexandru Rafila are o imagine bună în România acestor zile și a fost propunerea surpriză a lui Victor Ponta pentru a ocupa fotoliul pe care stă acum Gabriela Firea.

Victor Ponta, dupa intalnirea cu Alexandru Rafila: "Săptămâna viitoare o să ne anunțăm candidații la București şi în restul ţării. Am avut o discuție, dupa cum stiti, si cu Robert Negoiță şi am discutat foarte multe despre ce putem face pentru Bucureşti ca să venim cu nişte oameni şi cu nişte proiecte de modernizare a Bucureştiului. O să prezentăm și persoanele, săptămâna viitoare, nu pot sa va zic nimic concret despre Alexandru Rafila, decat ca m-am intalnit cu el si am vorbit si despre asta, daca a acceptat sau nu o sa vedem saptamana viitoare, ca are ragaz sa se gandeasca. Sigur ca eu m-as bucura sa imi dea vestea cea mare, sunt sanse mari..."