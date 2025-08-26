Măsura este inclusă în proiectul publicat de Ministerul Sănătății în transparență decizională, ce urmează să facă parte din Pachetul 2 de reforme pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea.

Ministerul Sănătății a anunțat, încă de luna trecută, schimbări în sistemul medical din România. Printre aceastea se numără și dublarea programului din ambulatoriile spitalelor, prin organizarea a două ture pe zi, pe care să le efectueze toți medicii din secții, prin rotație. Măsura vine în condițiile în care majoritatea ambulatoriilor din spitale au, în acest moment, program în prima jumătate a zilei.

„O problemă importantă este accesul oamenilor la servicii medicale. Nu mă refer la urgențe, ci la investigații simple care se fac în mod normal în ambulatoriu. O primă modificare este ca programul ambulatorilor se va dubla până la 8 seara. Prin această modificare va crește accesul oamenilor la serviciile de bază din unitățile sanitare”, declara ministrul de resort Alexandru Rogobete, în luna iulie.