Medicii, obligați să consulte și în ambulatoriu: ce sancțiuni riscă dacă refuză

Medicii, obligați să consulte și în ambulatoriu: ce sancțiuni riscă dacă refuză
Medicii, obligați să consulte și în ambulatoriu: ce sancțiuni riscă dacă refuză

Schimbări majore în sistemul medical! Medicii care lucrează în spitale vor fi obligați să acorde, în timpul programului de lucru, și consultații în ambulatoriul integrat. Cei care nu vor respecta noua reglementare vor trebui să se aștepte la sancțiuni, ce merg de la un avertisment scris (la prima abatere) și până la o amendă de 20.000 lei - începând cu a doua abatere.

Măsura este inclusă în proiectul publicat de Ministerul Sănătății în transparență decizională, ce urmează să facă parte din Pachetul 2 de reforme pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea.

Ministerul Sănătății a anunțat, încă de luna trecută, schimbări în sistemul medical din România. Printre aceastea se numără și dublarea programului din ambulatoriile spitalelor, prin organizarea a două ture pe zi, pe care să le efectueze toți medicii din secții, prin rotație.  Măsura vine în condițiile în care majoritatea ambulatoriilor din spitale au, în acest moment, program în prima jumătate a zilei.

„O problemă importantă este accesul oamenilor la servicii medicale. Nu mă refer la urgențe, ci la investigații simple care se fac în mod normal în ambulatoriu. O primă modificare este ca programul ambulatorilor se va dubla până la 8 seara. Prin această modificare va crește accesul oamenilor la serviciile de bază din unitățile sanitare”, declara ministrul de resort Alexandru Rogobete, în luna iulie.  

 