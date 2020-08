Medici, semnal de alarmă: simptome NOI în cazul infectării cu coronavirus. Cum se manifestă la copii

Și la cei mici s-a schimbat simptomatologia. În ultima vreme, tot mai mulți copii confirmați cu sars-cov-2 au avut diaree sau vărsături.

"Patologia simptomatica s-a schimbat usor in ultimul timp, din ce in ce mai multi pacienti acuza stari de migrene, dureri de cap, cefalee, iar la testul Sars Cov 2 ies pozitivi. La copii, din cate am observat, diareea si varsaturile sunt mai frecvente, in ultima perioada. De obicei, dupa o zi, doua incep simptomele digestive dupa care starea de rau se accelereaza si apar subfebrilitati. Devine din ce in ce in ce mai greu sa faci diagnosticul pe enteroviroze, care incep sa fie, si diagnisticul de covid", spune Cristian Oancea, medic primar pneumolog Spitalul „Victor Babeș”, din Timișoara.