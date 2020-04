Medic sucevean infectat cu COVID 19 chemat înapoi la muncă

„De ceva vreme am impresia că trăiesc într-un roman scris de Kafka. Am fost retestat în ziua a 12-a și a 13-a și rezultatul meu este încă pozitiv. Astăzi (marți) am primit un mesaj sms trimis „la grămadă prin care mi se comunica rezultatul din 4.04 și mi se spune să mă prezint la spital pentru tratament, asta deși la mine a fost vorba de o retestare și am fost deja la spital unde mi s-a comunicat că pot să urmez tratament simptomatic la domiciliu. Am sunat la DSP să întreb până când trebuie să mai rămân în izolare și mi s-a comunicat că MĂ POT ÎNTOARCE LA SERVICIU, invocându-se un comunicat dat de CNSCBT cu numărul 4885/02.04.0202, pe care nu l-am găsit pe internet, am primit doar acest fragment de la un coleg. Acest document contravine legislației în vigoare și chiar recomandărilor anterioare ale CNSCBT”, a scris Mircea Bordiniuc pe pagina sa de Facebook.

Medicul susține că există o lipsă totală de organizare, că are colegi care nu știu dacă sunt infectați cu COVID 19 și care trebuie să se întoarcă la serviciu. Citește continuarea pe realitateadesuceava.net.