Medic român, previziune sumbră COVID-19: La toamnă ne așteaptă un TSUNAMI. Putem avea același scenariu ca în Italia

„Am spus că în iulie vom avea 700 – 800 de cazuri. Se pare că a explodat creșterea exponențială. Severitatea cazurilor e în creștere incredibilă, ne așteptăm la ce e mai rău. Ne așteptăm la un tsunami. Valul unu va fi replica palidă a valului 2. Dacă nu se va termina cu nebunelile cu antivacciniștii și cei care susțin că nu există Covid sau decese vom avea același scenariu ca în Italia”, a declarat managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara.

Declarațiile vin și după ce Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara a anunțat că nu mai poate primi pacienți bolnavi de coronavirus pentru că nu mai are niciun pat liber, scrie realitateadetimis.net. În prezent, se lucrează cu spitalele suport, dar și cu unitatea mobilă de terapie intensivă a ISU Timiș.

Medicul are și un mesaj pentru susținătorii teoriilor anti-COVID: „În România asistăm la o creștere exponențială a cazurilor de coronavirus, iar cei care susțin că nu există COVID ar trebui să răspundă penal”, a mai spus Cristian Oancea, vineri, la un post TV.

„Acești oameni care promovează că nu există COVID, decese, ar trebui să răspundă cu caz penal. Din cauza teoriilor lor ajungem să moară foarte mulți oameni. O nație întreagă ne aflăm la marginea unui dezastru medical. Am avut o șansă în februarie – martie când am făcut față cu brio medical, acum nu mai putem face asta din cauza iresponsabilității. Riscăm să pierdem controlul medical în august. Se pare că am dat cu piciorul la tot ce am făcut în martie”, a mai spus Oancea.

Reamintim că cel mai recent bilanț al epidemiei de coronavirus de la noi din țară arată că de joi, 16 iulie, până vineri, 17 iulie, în ultimele 24 de ore au fost confirmați cei mai mulți pozitivi COVID de la începutul epidemiei - 799. Numărul total de infectări cu noul coronavirus a ajuns la 35.802 de cazuri . Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. De la începutul epidemiei în februarie, până vineri, 17 iulie, au murit 1.988 de români, dintre care 17 decese în ultimele 24 de ore.

În ultimele aproape trei săptămâni, numărul infectărilor a crescut alarmant de mult după cele trei valuri de relaxare. Ridicarea restricțiilor preconizată pentru 1 iulie nu s-a mai prosdus din acest motiv. În ultima săptămână, România continuă să rămână pe primul loc în Uniunea Europeană în topul negativ al infectărilor zilnice cu noul coronavirus, după Italia, Franța și Germania, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică. Doar vineri, Spania a raportat un număr aproape dublu față de cel înregistrat în țara noastră, în ultimele 24 de ore - 1.361.