Medic de la DSP București, infectat cu Sars-Cov-2

"În legătură cu DSP Bucureşti, ca o primă concluzie, e necesară o evaluare la nivelul tuturor DSP-urilor, a tot ce înseamnă evaluarea pacienţilor care în cele două săptămâni de vid legislativ nu s-au regăsit internaţi sau nu s-au regăsit sub controlul unui medic, precum şi anchetele epidemiologice în desfăşurare. Aici, din ce am putut să văd, sunt 70 de lucrători din 250 cât are DSP Bucureşti. (...) O doamnă doctor depistată pozitiv a avut cinci contacţi direcţi, toţi sunt în izolare în acest moment şi sunt 14 care s-au autodenunţat ca şi contacţi direcţi, urmând ca astăzi să fie testaţi fiecare dintre ei", a spus Nelu Tătaru.