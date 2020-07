Medic, ANUNȚ sumbru: Vom fi pe primul loc în Europa, riscăm să repetăm ce a fost în Italia. Urmează săptămâni CRITICE pentru a atinge platoul COVID-19

Cifre alarmante au fost comunicate vineri de autorități. Cel puțin două recorduri negre în ce privește numărul românilor aflați în stare gravă la ATI - 409 și al deceselor din ultimele 24 de ore - 39, în condițiile în care au fost confirmate 1.295 de noi cazuri de coronavirus.

„N-avem niciun motiv de bucurie. Numărul deceselor este în creștere, aproape 40, numărul cazurilor de la Terapie intensivă, dacă ne raportăm la nivel național, deja jumătate din paturi sunt ocupate și nici nu am intrat în luna august. În acest moment în Timișoara avem aproape 30 de paturi libere și la ATI cred că mai avem 7 locuri libere. Situația nu este deloc îmbucurătoare și trebuie să mergem mai departe pe măsurile de prevenție, responsabilitate și de solidaritate. (...) Luna august nu a inceput și vor fi 2 saptamani foarte critice, numărul de decese e în creștere și 1.300 de pacienți infectați nu e o cifra deloc mica. Odată cu creșterea numărului de pacienți infectați cresc si cazurile moderate si severe și , bineînțeles, cazurile foarte severe, ce necesită terapie intensivă”, a declarat Cristian Oancea, analizând bilanțul COVID-19 de vineri.

Situația în care se află acum România este urmarea vidului legislativ de trei săptămâni și nerespectarea regulillor de către asimptomatici, este de părere Oancea.

„Este o ecuatie matematica. Esența este că acești asimptomatici si acel vid legislativ de 3 saptamani, noi acum, practic, avem efectele, pe care nu ni le -am dorit, ale acelui vid de legislatie. Am observat din ce in ce mai multi tineri care dezvolta forme moderate si severe. Pentru formele asimptomatice si usoare ne bazam pe spitalele suport care inca la noi mai tin, adica 80-85% din capacitate, dar e din ce in ce mai greu. Foarte multi declară, pe proprie raspundere , ca nu vor sa ramana, se duc acasa, dar nu stim daca respecta regulile de autocarantinare”, a declarat medicul Cristian Oancea.

Medicul lansează o ipoteză sumbră, aceea de a deveni primii din Europa la numărul de cazuri confirmate cu noul coronavirus. El spune că este așteptată o creștere continuă a cazurilor de infectare cu COVID-19 din cauză că nu sunt respectate măsurile de prevenție

„Ne așteptăm la o creștere continuă. Ar fi bine să atingem un platou într-o săptămână, o săptămână jumătate , măcar am respira puțin mai ușurați știind căva urma perioada de declin.

Dar, ținând cont de ce se întâmplă pe Litoral, la munte (...) aceste reguli minime de distanțare, plus că mai sunt acei contacți care au fost liberi și nu știm cât au infectat, plus focarele multiple care au apărut peste tot în țară, mai ales în județul Timiș, și practic nu există zi în care să nu avem focar în altă parte. Cred că luminița de la capătul tunelului e o remarcă optimistă. Și vom fi pe primul loc în Europa. Deci, ne-am dovedit încă o dată că putem să fim primii, dar în sens negativ”, a mai spus medicul Cristian Oancea, vineri, la Realitatea Plus.

Acesta a avertizat că ne putem regăsi în două săptămâni în scenariul Italiei, dublat și de colapsul sistemului medical, în cazul în care ritmul de creștere al îmbolnăvirilor nu se oprește.

„Noi le cerem oamenilor o schimbare comportamentală, care n-are cum să survină de pe azi pe mâine. (...) Sistemul sanitar este foarte obosit. Oamenii sunt epuizați, incep să plece, nu si-au luat concediile, și, in primul rând, personalul medical începe să cadă. Plus focarele din spitale care au aparut, plus cresterea cazurilor din terapie intensiva... (...) În două săptămâni putem ori să atingem o coadă de platou și incet, incet, daca suntem responsabili, sa avem acel declin in care speram toti, ori sistemul sanitar va colapsa. Există riscul ăsta. Există riscul să repetăm ce s-a întâmplat în Italia în prima fază”, a mai avertizat Oancea.