Măsuri de ULTIMĂ ORĂ înainte de începerea școlii: Comitetul pentru situații de urgență, în ședință

”Nu noi decidem, ci e vorba de comitetul municipal pentru situatii de urgenta. La București au aparut unele situatii de pe o zi pe alta. Au fost scoli care au solicitat altceva fata de ce au cerut initial. Am venit la inspectorat, am avut si ieri o intalnire cu inspectorul general, a fost prezent si dl prefect si dna de la DSP. Au facut o analiza, au reevaluat fiecare situatie in parte si astazi dl prefect va realiza comitetul pentru situatii de urgenta. Se va intruni si acolo vor fi luate decizii.

Sunt două scoli cu noi cazuri, e vorba de Școala Centrala si o grădiniță: Zâna Florilor”, a declarat Monica Anisie.



”Începerea scolii cu 29 de copii intr-o clasa mica... Eu sunt un tata bolnav. Mi-e frica sa-mi dau copiii la scoala, am probleme cu caile respiratorii, nu stiu ce sa ma fac. Mi-e frica sa-mi las copilul. Și de marti incep 30 de copii intr-o clasa mica. Clasa 1, o sa mi trimit copilul la scoala, sa vad ce hotarare o sa fie...”, a spus Mihai, părinte din București.