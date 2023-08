Caz șocant, în județul Iași! Într-unul din cele mai mari magazine din comuna Popricani se vând măsline spălate cu clor.

Un tânăr a avut parte de o adevărată surpriză, după ce a cumpărat o caserolă cu măsline negre la prețul de 20,99 lei pe kilogram. Mai mult decât atât, când s-a întors la magazin pentru a desluși misterul, i s-a prezentat borcanul din care au fost transferate măslinele, acesta fiind acoperit de o pânză albă, scrie bzi.ro.

„Am fost într-o dimineață în oraș, pe data de 26 iulie, iar în drum spre oraș am trecut pe lângă magazinul DTL Market din Popricani, pentru a-mi face cumpărăturile de rutină. Prin alimentele cumpărate am zis să cumpăr și câteva grame de măsline, pentru care am plătit suma de patru lei. După ce am ajuns acasă, soția mea, care țin să menționez faptul că alăptează un copil de patru luni, a gustat din măsline în timp ce pregătea masa și a observat să erau spălate cu clor sau detergent. Clar nu erau comestibile.

Când ne-am întors înapoi la magazin, angajatele au început să nege totul, așa că le-am rugat să mănânce o măslină, plus că ele erau și mucegăite. Totuși, au gustat, au înghițit în sec și au adus borcanul din care ne-au vândut măslinele, acestea arătau și mai rău decât măslinele mele, avea o crustă albă, ca la laptele prins, semn că erau mucegăite. Am întâlnit o femeie de 60 de ani și am pus-o să guste, după ce angajatele și managera magazinului au zis că nu au nimic.

Doamna a confirmat că măslinele sigur sunt spălate și nu sunt bune de consum. Cu toate acestea, managera era surprinsă de cum arătau măslinele, de parcă nu lucra acolo și a dat vina pe angajate că au vândut așa ceva oamenilor, spunând că acestea nu trebuiau să fie la vânzare”, povestește tânărul.

Managera magazinului dă vina, însă, pe angajate.

„Știu despre această situație și am hotărât să facem o serie de controale pentru a evita alte probleme. Ne-am oferit să restituim banii clientului, nu ni s-a mai întâmplat așa ceva și țin să cred că este o greșeală”, a declarat managera magazinului din Popricani.