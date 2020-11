Mărturii șocante ale medicilor din prima linie: Boala nu este o joacă. Protejați-vă!

"Este foarte greu pt noi toti. Activitatea ne-o desfasuram intr-un ritm pe care nu ni-l imaginam in urma cu un an de zile. Speram ca vom rezista, ca vom fi sanatosi si vom castiga pana la final", a afirmat dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din Capitala.

Situația devine tot mai gravă la Institutul Marius Nasta, pe toate liniile. Se lucrează la foc continuu, iar numărul bolnavilor crește de la o zi la alta. Cel al cadrelor medicale, nu.

"Avem avizate 72 paturi pt pacientii Covid. Avem 6 paturi ATI Covid si inca 8 paturi ATI in unitatea mobila (instalata in curtea unitatii medicale -n.r.). Purtatul mastii inseamna responsabilitate si repect, daca nu pentru tine, pentru aproapele tau", a mai spus medicul.

Cei mai tineri dintre medici, nici nu își închipuiau în urmă cu un an, atunci când au absolvit, că primele momente de activitate vor fi atât de crâncene.

"La inceput a fost frica, teama, pentru noi medicii si cadrele medicale pentru ca era ceva total nou, emotiile erau inca de la intrarea in institut. Pe toti ne-a luat prin surprindere, mai ales pe noi, cei tineri. Eu sunt in primul an de specialitate cu patru ani de rezidentiat. N-am putut spune nu, nu mi-am putut lasa colegii de o parte", spune si Ioana Mulacu, medic specialist pneumolog.

"In principal, cam toate povestile te impresioneaza avand in vedere disperarea pacientilor care se adreseaza serviciului nostru care e din ce in ce mai mare, e crescanda", povesteste si Daniel Moraru, medic specialist pneumolog, precizand ca de la inceputul pandemiei si pana in prezent i-au trecut prin mana sute de pacienti.

Pe mâna medicilor de la Terapie Intensivă ajung cele mai severe cazuri. Sunt situații în care nici docotorii nu mai înțeleg cum de virusul evoluează atât de repede și ajunge să îi doboare până și pe cei mai sănătoși dintre pacienți.

"Pacienti tineri fara comorbiditati, cu o evolutie foarte ciudata a bolii care acum sunt bine si in cateva ore nu mai sunt la fel de bine, cu cazuri urgente, cu cazuri de evaluari la Camera de garda, personal putin - toate astea vin cu frustrari mai ales pentru medicii tineri, ceeea ce chiar e o provocare", a adaugat Ioana Mulacu.

"Din ce in ce mai multe cazuri severe care se moduleaza pe pacienti pur covid, pe pacienti tineri fara comorbiditati si care au negat antecedente personale patologice", arata Daniel Morar, completand tabloul enuntat de colega sa.

România are în prezent 73,409 de cazuri active cu noul coronavirus. 1.001 dintre acestea sunt la Terapie Intensivă. Pentru a nu se ajunge aici, medicii avertizează că boala nu e o joacă și trebuie tratată cu mare grijă. Un simplu caz cu forme ușoare poate ajunge pe paturile de terapie intensivă din cauza neglijenței.