Mărturie șocantă a primul pacient coronavirus din Suceava: "M-au legat de niște paturi. Am fost maltratat" - Ce răspunde managerul spitalului

Marturiile pacientului sunt devastatoare: "E holocaust acolo, eu am fost maltratat, nu a fost nimeni pe planeta asta. M-au dus om sanatos, m-au luat de acasa, m-au bagat la terapia intensiva, ca acolo murim, am facut pe noi. M-au legat, doamnă, de niste paturi pe care nu puteai sa le misti, ne-au legat ca pe niste caini, ne-au facut injectie, ne-au legat de paturi, unul a disparut nu mai stim nimic despre el, l-au trantit de pamant. Doamna, prin ce am trecut eu, nu a trecut nimeni din lumea asta, oameni primitivi, in jungla cu ce au facut."

Managerul spitalului de Boli Infecțioase din Iași susține că bărbatul a avut parte de un tratament bun: "Am luat act de cele spuse la telefon de pacientul nostru pe care îl ținem minte pentru că a fost primul nostru pacient, care ne-a dat emoții fiind o persoană în vârstă cu boli asociate. Au făcut tot ceea ce se poate pentru a îngriji acest pacient cu maxim profesionalism și in condiții cât se poate de bune și la noi la terapie intensivă sunt aparate și tehnică de ultimă generație pentru a-l reechilibra in ceea ce privește disfuncțiile de organ care se agravasera și a trebuie sa fie transferat în compartimentul de terapie intensivă".

Totodată, Carmen Dorobăț susține că la ATI nu te poți plimba cum vrei tu, că a fost ținut cu pampers pt ca nu era în starea necesară să meargă singur la baie, acesta era intubat și ventilat la secția de Terapie Intensivă.