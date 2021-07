"Fiul meu are nevoie de consiliere la psiholog, nu mai vrea să iasă afară, se simte nesigur, îi este teamă. Se teme și să iasă în fața locuinței, a fost amenințat că i se dă foc, că îi dau foc casei. Am depus plângere la Secția 21", a afirmat femeia, în direct la Realitatea Plus.

Mama a relatat și faptul că fiul ei a fost martor la agresarea altui copil.

"Fiul meu nu-l cunoaștea decât din vedere pe agresor, a asistat la o scena când agresroul îl bătea la fel pe un prieten, dar acesta, pentru că se temea, nu le-a spus nimic părinților și nu a fost depusă reclamație la poliție", a mai povestit aceasta.

Autoritățile au declanșat o anchetă după ce filmarea în care un copil este lovit până cade la pământ de un alt băiat a ajuns în spațiul public.

Un băiat a lovit cu bestialitate un alt copil, într-un parc din Sectorul 6, din Capitală