Marturia unui apropiat al romanului mort in atacul din Germania: "Un nenorocit de neo-nazist l-a impuscat in fata unu chiosc"

"Un nenorocit de neonazist l-a impuscat. Baiatul era in fata unui chiosc, iesise de la serviciu, nenorocitul a impuscat in chiosc acolo, a iesit, l-a vazut pe el in masina si l-a impuscat si pe el. Am vorbit ultima oara cu el in urma cu o luna si ceva. Venea cand avea concediu in tara, el lucra, era in Germania, familia la fel, mama si tatal.

Din cate am inteles ar fi luat legatura ambasada de acolo cu familia, dar foarte putin. Nu stiu sa va dau detalii, trebuie sa discut cu familia si sa vedem cum va fi.", a declarat la Realitatea Plus Marian Petulean, primarul din Singureni, localitatea de origine a romanului ucis in Germania.

Tânărul ucis în atacurile armate de miercuri seară din Hanau, Germania, avea 23 de ani și era din județul Giurgiu, comuna SIngureni. El lucra de mai muți ani în Hanau, unde trăia cu familia sa, scrie realitateadegiurgiu.net. Rudele din țară ale tânărului susțin că nu au bani pentru repatrierea acestuia. MAE a anuntat joi seara ca repatrierea va fi asigurată prin fondul pentru situaţii de urgenţă.