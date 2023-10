Ceea ce se prefigura un triumf s-a drojdit la intrarea în forul legislativ. Eroica făptură, care se luptă cu hidra rusească, s-a temut să dea ochii cu parlamentarii români, neînfricați de gloria efemeră a unui comediant.

Cum e cu lupta din Ucraina? Sunt unii care speră că Putin va fi scos de perciuni din Kremlin de către bravii oșteni ai armatei cuceritoare a neînfricatului Zelenski.

E circ, domnule, în toată regula, nu vă fie frică să recunoașteți! Cum să te temi de o femeie, numai că are surplus la greutate și e mai acidă decât prevede hârtia de turnesol?

Steaua când apune…

Steaua lui Volodimir Zelenski a început să apună chiar la București. Ce ironie a sorții? Nu mai e ce a fost, bebelușul intubat cu vitamine și ținut pe perfuziile americănești. S-a dus săracul pe copcă, acolo unde nu se aștepta, amărâtul de el.

Cum? Războinicul lumii, ce-l susținut de armatele NATO, hrănit de bugetele grase ale țărilor civilizate ale lumii, să se împiedice de George Simion și de Diana Șoșoacă? Păi, vitejia lui s-a făcut leoarbă, ca un arc peste timp, tocmai în capitala care, în 2008, patrona summitul NATO, prin care Ucraina era invitată să adere și locul în care Putin a fost umilit. De unde vine și răzbunarea noului țar de la Kremlin. Dacă Vestul ar fi jucat bine cartea resurselor ieftine, altfel era prezentul european. Dar n-a fost să fie.

Cine nu crede în predestinarea istoriei să închidă tembeliziunile, care s-au făcut de râs, glorificând un erou gonflat de propagandă.

A nu se înțelege că apreciem tonul vindicativ al revendicărilor, dar cineva trebuia să le spună neaoș direct: minoritarii români sunt persecutați în Ucraina.

„Se chinuiesc toți să-i pună covorul roșu unuia care duce cu forța românii din Herța și Bucovina la război, în timp ce ucrainienii lor sunt la petreceri prin România, bogați, conducând mașini de lux prin Pipera. Domnule Zelenski, de ce va bateți joc de românii din Ucraina și de România?” – a spus-o de la obraz, Daniel Ghiță, deputat PSD, fost kickboxer, mare campion la categoria sa.

“De ce nu ne respectați ca națiune? Credeți ca suntem inferiori? Oare pe acești ucrainieni îi întreabă cineva de unde au bani de școli private, să-și cumpere vile de sute de mii de euro? Românii din Ucraina sunt umiliți si asupriți, în timp ce clasa politică vă întinde covorul roșu,” a mai spus eroul de adevăratelea.



Eroul s-a speriat de-o gură slobodă, vai ce necaz!

Zelenski urma să susțină un discurs în plenul reunit al Parlamentului României, însă acesta a fost anulat, argumentul fiind „agenda încărcată.” Decizia ar fi fost luată de staff-ul președintelui Ucrainei, în urma informațiilor autorităților de la București, potrivit cărora, dacă va veni în Parlament, va da față cu “protestele extremiștilor.” Vă dați seama? S-au speriat de gura slobodă a Dianei Șoșoacă și de câteva pancarte băgate pe șest în Parlament.

Putem spune chiar că serviciile secrete românești i-au mijlocit decăderea. De acum înainte – vai Steaua lui! – se va vorbi despre momentul București în viitoarea lui carieră îndoielnică.

„Eu atâta vă spun, domnul Iohannis: Dacă vi-l prind în Parlament, va fi rău!” – a fost glonțul Dianei Șoșoacă, mai tare decât un raid de rachete rusești.

Ipac și măscăriciul cade printre scaune. Ce hohot de râs am mai tras cu prietenii, care înțeleg, mai bine decât politrucii de la guvernare, misiunea eroului gonflat și trista lui existență de după ziua de Apoi, zi dictată de mânuitorii umbrelor.

Simion ironizează “vitejia” lui Zele-vogue

George Simion a anunțat într-o postare ironică pe Facebook că Zelenski nu mai susține un discurs în Parlament: ”Cu durere în suflet, anunțăm că viteazul președinte ucrainean Volodimir Zelinski nu va mai veni astăzi în Parlamentul României.”

Vă dați seama ce grozăvie? Să fie înfrânt eroul planetar de doi lideri de partide din România? Știrea e galactică, în toată splendoarea fermității românești. Poporul român are vână. Să nu uităm că-n toate vizitele făcute prin țările lumii occidentale, distinsul erou a vorbit și în Parlament, cu tricoul său verde căcăniu!

La București, n-a fost să fie! Ghinion, Klaus. Și ce mai sărbătoare se preconiza, mai tare ca o nuntă.

Și de fapt ce era de reproșat eroului galactic? Că nu respectă minoritatea românească, închide școlile de limbă română și persecută preoții ortodocși. Nimic mai simplu. Adevărul trebuie spus cu voce tare.

Adevărul țipat nu e mai puțin adevărat decât adevărul șoptit

“Ne vrem teritoriile înapoi. Şi-a bătut joc de tot ceea ce înseamnă românii din Ucraina, le-au interzis limba, le-au interzis religia, le-au închis bisericile, au arestat preoţii, au omorât copiii români, i-a trimis în război. Primii care au fost trimişi la luptă au fost etnicii şi români. Există o epurare a etniei româneşti pe care Ucraina nu o recunoaşte,” a declarat Diana Şoşoacă pe holurile Parlamentului, cu o octavă mai sus decât gusturile noastre. Ca un apropiat al lui Corneliu Coposu, pot să vă spun că așa ar fi spus și domnia sa. De ce adevărul răcnit sună mai fals decât adevărul susurat în urechile vremelnicului președinte ucrainean?

Cred că cei trei parlamentari români au făcut mai mult decât un arsenal de bazuci. Ce mameluc, te umpli de lacrimi de râs! Să se împiedice cogeamitea eroul de trei parlamentari, asta da nenorocire!

Vocile lumii

Klaus Iohannis

„Această vizită are un caracter istoric. Ne dorim o relație bilaterală axată pe generarea de proiecte comune în beneficiul cetățenilor noștri. Am decis să începem concret procesul pentru a ridica relația dintre România și Ucraina la nivel de patereneriat strategic. Mă bucur că am semnat astăzi o declarație comună. Pe termen scurt ajutăm Ucraina să câștige războiul, dar pe termen lung vrem să ne consolidăm relația de parteneriat,” a spus Klaus Iohannis.