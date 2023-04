Întrebat, marţi seară, la un post TV, cum îi răspunde ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, legat de legea pensiilor speciale, Marius Budăi a declarat că îl îngrijorează fuga de responsabilitate şi a subliniat că pensiile trebuie să crească în România.

„Nu ştiu dacă trebuie să îi răspund, eu pot să spun că mă îngrijorează fuga de responsabilitate. Când erau în guvernul de dreapta şi au semnat PNRR şi au trimis PNRR şi făceau din el un titlu de glorie, atunci se pare că era bine. Acum ne facem că nu mai ştim ce am semnat atunci, nu ştiu la ce s-au gândit atunci, nu pot să-mi dau seama. Vorbim de creşterea pensiilor din sistemul public, da, clar! Ştim că pensiile trebuie să crească în România. Când Partidul Social Democrat a fost la guvernare a luptat pentru asta, amintiţi-vă că atunci când am propus o majorare de 30% mi se cerea demisia! Acum e un limbaj dublu. Coaliţia a luat decizia corectă, miniştrii să vină cu propuneri pentru că ce s-a asumat în PNRR să fie înfăptuit, pentru că în coaliţie s-a discutat că Ministerul Muncii nu are dreptul constituţional să modifice statute care s-au adoptat prin legi speciale”, a declarat Marius Budăi.

„Nu prea încap într-o frază plafonarea pensiilor cu faptul că spui că pensiile sunt mici! Eu am făcut greşeală şi am aruncat o suma pe care am considerat-o pensie minimă în România şi am avut parte de comentarii, de ce aşa mult sau aşa puţin! Cred că pensiile şi veniturile trebuie să crească, de asta avem nevoie de coeziune în coaliţie, să putem continuă cu echilibrul dintre măsurile sociale şi economice care s-au dovedit un succes în 2022. S-au creat noi locuri de muncă şi de aici practic avem şi contribuţîi şi tot ce ne trebuie să creştem pensiile. Eu am spus de multe ori că existenţa unui loc de muncă e cea mai bună protecţie socială”, a mai spus Marius Budăi, la un post TV.