”Lansez un apel de ultimă instanță către Coaliția de guvernare, către mediul de afaceri și, desigur, către angajați!

Apel către Coaliție:

Reglementările europene și necesitatea de a proteja puterea de cumpărare a salariaților cu venituri mici impun creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026. În acest sens este obligatoriu ca și Guvernul să sprijine mediul de afaceri în acest efort. Deci, TREBUIE să menținem facilitatea scutirii de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut.

Apel către Mediul de afaceri:

Vă rog să vă tratați cu empatie și respect angajații. Resursa umană este cea mai importantă. Sărăcirea extremă a angajților, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, îi va determina pe aceștia să plece la muncă în străinătate. Nu este bine nici pentru veniturile de la buget, dar nici pentru afacerile din România. Este necesar ca mediul de afaceri și Guvernul SĂ COLABOREZE pentru a menține în țară forța de muncă de care avem nevoie.

Apel către Angajații cu venituri mici:

Nu vă lăsați amâgiți de promisiunile populiste ale partidelor care nu au trecut prin testul guvernării. Ele profită de dificultățile prin care treceți, pentru propriul succes electoral. Vă promit orice, oricât, fără nicio bază economică, doar ca să vă captureze votul. Nu există rețete miraculoase în economie, iar acele partide știu bine acest lucru, dar puțin le pasă.

Este momentul să consolidăm o relație onestă între Guvern, Antreprenori și Salariați - o relație bazată pe respectul reciproc!”, a scris fostul ministru pe pagina sa de Facebook.