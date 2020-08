Mario Iorgulescu, trimis în judecată pentru OMOR. Fiul șefului LPF are mandat european de arestare

Mario Iorgulescu, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost trimis în judecată, vineri, sub acuzația de omor. Informația a fost transmisă de Parchetul Capitalei, potrivit Realitatea Plus. În septembrie 2019, fiul lui Iorgulescu, aflat la volanul unui bolid, sub influența alcoolului și a drogurilor, a provocat un accident în care a murit un tânăr de 24 de ani. Mario se află în Italia, unde a rămas după ce a fost transferat pentru tratament, iar pe numele său a fost emis mandat european de arestare.