"Pensionarul trebuie sa ia in paralel si decizia, prima decizie cand a fost pensionat prima oara. Practic, prima decizie ii spune punctajul pe care l-a avut ca atare la data pensionarii si din prima decizie poate sa scoata, de fapt, stagiul de contributie necontributiv si sa-l compare cu ceea ce exista aici. Sa vada ca sunt corespunzatoare.

Stagiul de cotizare contributiv este o problema pentru ca, practic, daca a muncit dupa prima decizie de pensionare i se adauga in acelasi lucru si se creeaza o confuzie legata de structura respectiva.

Si stagiul asimilat e tot asa, din asta, stagiu sistem neintegrat nu este cazul legat de acest lucru si totalul punctajelor ii da cat timp stagiul de cotizare contributiv, cat timp a muncit respectiv. In cazul deciziei actuale, deci daca se uita pe structura, se vede ca stagiul de cotizare contributiv este de 38 de ani, deci punctele se acorda pentru 13 ani si in fine, fractiunile respective.

Acuma, punctajele care se obtin aici pentru fiecare categorie se aduna, si dau punctajul total la care se adauga punctajul de stabilitate si face o cifra, in cazul ce avem pe tabla este 58,888922.

Cifra respectiva se inmulteste cu 81 de lei si da pensia rezultata după noua formula, care se compara cu pensia care o are in plata 2.45 daca pensia care o are in plata e mai mare decat valoarea rezultata inmultit 81 cu punctajul respectiv, ramane pensia in plata si, in mod normal, trebuie sa-i apara un text dedesubt in decizie, in care spune ca ramane cu pensia respectiva pana la data la care punctajul nou rezultat inmultit cu VPR-ul va da o suma mai mare decat pensia in plata existenta", a declarat Bogdan Hossu, la Realitatea PLUS.